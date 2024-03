"I miei rapporti con il presidente Mattarella sono ottimi lo ringrazio perché non fa mancare mai il suo sostegno non tanto al governo ma alla nazione. E' un rapporto che gestiamo direttamente, personalmente, quelli che brigano per comprometterlo temo che resteranno delusi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista ad Agorà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA