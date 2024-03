Blinken, 'impegni Usa blindati a difesa delle Filippine'

Gli Stati Uniti mantengono i loro impegni "blindati" sulla difesa delle Filippine dagli attacchi armati nel mar Cinese meridionale. "Questi corsi d'acqua sono fondamentali per le Filippine, per la sua sicurezza, per la sua economia, ma sono anche fondamentali per gli interessi della regione, degli Stati Uniti e del mondo", ha detto il segretario di Stato Antony Blinken, impegnato a Manila in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo filippino Enrique Manalo.

"Ecco perché siamo al fianco delle Filippine e manteniamo i nostri impegni blindati di difesa, anche ai sensi del Trattato di mutua difesa", ha aggiunto Blinken.



