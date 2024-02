"In questo momento dall'altra parte del Mediterraneo ci sono bambini buttati in terra negli ospedali perché non ci sono più barelle né medicine e sono operati alla luce di un telefono cellulare, mutilati senza anestesia. Bisogna avere il coraggio di imporre il cessate il fuoco". Anche stasera Dargen D'Amico è tornato a rilanciare il suo appello per lo stop ai conflitti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA