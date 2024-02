Tajani, avvocati Salis chiedano i domiciliari in Ungheria

"Gli avvocati di Ilaria Salis devono chiedere i domiciliari in Ungheria, richiesta che, fino ad adesso, non hanno fatto. Questo non dipende da noi". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento di Forza Italia nel milanese. "Prima bisogna ottenere i domiciliari in Ungheria, e questo è il punto fondamentale, dopodiché bisogna chiedere i domiciliari in Italia. Solo una volta che sono concessi i domiciliari, se c'è la richiesta dell'avvocato, possiamo chiedere di avere i domiciliari in Italia" ha aggiunto, sottolineando che "siamo pronti a fare tutto ciò che serve".





