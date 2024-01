Fmi, l'IA avrà un impatto del 60% sui posti di lavoro

L'intelligenza artificiale (AI) avrà un impatto sul 60% dei posti di lavoro nelle economie avanzate. Lo ha detto all'Afp Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fmi, poco prima di partire per il World Economic Forum di Davos, in Svizzera. "Le economie avanzate e alcuni mercati emergenti vedranno colpiti il ;;60% dei loro posti di lavoro", ha detto in un'intervista a Washington, citando un nuovo rapporto del Fondo monetario internazionale sull'argomento. "I mercati emergenti al 40%, i Paesi a basso reddito al 26%", ha sottolineato.



