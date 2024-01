Basket: Eurolega; EA7 Milano - Alba Berlino 82-76

Suda le proverbiali sette camicie l'EA7 Milano per avere la meglio dell'Alba Berlino (82-76), fanalino di coda dell'Eurolega. Ma gli ultimi 4' coraggiosi di Hall (14), Flaccadori (14) e Bortolani (12) permettono alla squadra di Ettore Messina di non perdere la rotta e continuare ad accorciare dalla zona play-in, ora distante una sola vittoria. Fino a lì erano stati Melli (16) e Napier (12) a frenare la veemenza dei tedeschi - con le ottime prove degli azzurri Procida (10) e Spagnolo (8 e 7 assist) - che non perdevano contro Milano da due stagioni. "Abbiamo giocato meglio nella ripresa - ammette coach Messina - e infatti abbiamo segnato 45 punti. Tutti hanno contribuito, abbiamo avuto canestri importanti dalla nostra panchina nel finale. Abbiamo vinto di squadra e sono molto felice di questo".

L'Olimpia giovedì affronterà la Stella Rossa e si muove sul mercato per fronteggiare l'emergenza infortuni: in entrata si profila l'esterno Rodney McGruder, in uscita verso la Spagna il lungo Ismael Kamagate. "Abbiamo bisogno di gambe fresche", il commento di Melli.



