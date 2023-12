Patti Smith dimessa dall'ospedale Maggiore di Bologna

Dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d'urgenza all'Ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, Patti Smith oggi è stata dimessa ed è in buone condizioni di salute. Ne dà notizia la stessa Ausl.

Da parte dell'equipe del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza dell'Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l'augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo.

Ieri l'artista aveva accusato un improvviso malore a Bologna, dove si trovava per il suo tour in Italia. Si sarebbe dovuta esibire in un concerto al teatro Duse di Bologna, che è stato annullato.



