Avanti sul Patto Ue. Gentiloni, accordo nei prossimi giorni

Nel negoziato sulla riforma del Patto di stabilità "i negoziati si sono concentrati principalmente sugli aggiustamenti minimi chiesti quando uno Stato membro è in procedura per disavanzo eccessivo e sulla loro modulazione in base a investimenti e a riforme. Sul tavolo c'è un compromesso preparato da Francia, Germania, Italia e presidenza spagnola. Gli Stati si impegnano a esaminarlo in modo costruttivo. Terrà conto dell'impatto dell'aumento dei tassi di interesse nel periodo 2025-2027 e fornirà il margine di manovra necessario per continuare a investire e intraprendere riforme strutturali". Lo si apprende da fonti diplomatiche.

Sulla riforma del Patto di stabilità questa notte "abbiamo avuto una discussione positiva. Sono stati fatti progressi sostanziali per un buon bilanciamento tra le salvaguardie e il bisogno di trovare spazio per investimenti e crescita. La missione non è compiuta. Abbiamo bisogno di ulteriore lavoro ma sono fiducioso che un accordo possa essere raggiunto nei prossimi giorni", ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni arrivando all'Ecofin. "Possiamo essere sufficientemente fiduciosi che ci sia un accordo entro fine anno", ha sottolineato.



