Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 174 punti (dai 176 della chiusura di ieri), in una giornata in cui il differenziale è andato anche sotto i 170 punti .

In discesa anche il rendimento del decennale italiano che cede 13 punti base al 3,98%, sui minimi da fine giugno.



