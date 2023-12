Borsa: l'Europa positiva guarda a Wall Street, Milano +0,5%

Le Borse europee proseguono in rialzo e guardano a Wall Street dove i future sono contrastati.

Gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali, anche alla luce dei dati sull'andamento della manifattura. C'è attesa per gli interventi dei presidenti della Bce e della Fed. Sul versante dei cambi l'euro sale a 1,0900 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Francoforte (+0,7%), Londra (+0,6%), Milano e Madrid (+0,5%), Parigi (+0,4%). Nel vecchio continente si mette in mostra il comparto tecnologico (+1,1%). Bene anche le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,5%). Positiva l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio in lieve rialzo. Il Wti guadagna lo 0,3% a 76,2 dollari al barile e il Brent a 81 dollari (+0,27%). Salgono anche le utility (+0,2%), con il prezzo del gas che sale dell'1,2% a 42,6 euro al megawattora.

Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 173 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,18%. Poco variato il tasso del Bund tedesco che si attesta al 2,44%.

Piazza Affari prosegue sui massimi dal 2008, dopo aver sfiorato in mattinata i 30mila punti. Nel listino principale si mette in mostra Cnh (+2%). Bene anche le banche, dopo le indicazioni della Bce sui requisiti patrimoniali. Sale Banco Bpm (+1,3%), Bper, Mps e Intesa (+0,8%), Unicredit (+0,6%). Acquisti anche su Prysmian (+1,2%) e Stm (+0,8%). In fondo al listino Amplifon (-0,8%), Diasorin e Pirelli (-0,6%) e Tim (-0,5%).

Fuori dal listino principale in calo Fincantieri (-0,7%), con la definizione dei termini per l'acquisizione di Remazel Engineering.



