Centri commerciali in crescita, 13 nuove aperture entro 2026

Il mercato dei centri commerciali conferma il trend di crescita degli ultimi anni. A novembre 2023 i centri commerciali premium sono 75, ossia 5 in più rispetto all'anno scorso. La crescita deriva dall'upgrade di centri che hanno innovato e sono stati premiati in termini di flussi di traffico e dall'apertura recente del centro Merlata Bloom.

Inoltre, entro il 2025 sono attesi quattro ampliamenti e entro il 2026 sono attese 13 nuove aperture. E' quanto emerge dall'osservatorio Retail Real Estate realizzato da Reno Your Retail partners in esclusiva per Confimprese, presentato a Milano. Tra le aperture previste tra il 2024 e il 2026, segnala lo studio, vi sono due centri confermati dal piano dello scorso anno, 6 nuovi progetti e 5 complessi già presenti nel piano, ma modificati nei tempi di realizzazione. I centri commerciali di rilievo provinciale sono 287 (-3 rispetto all'anno scorso) e i centri locali 630 (-1 rispetto all'anno scorso). Quanto ai flussi commerciali, visitatori dei centri commerciali, sulla base di campione di 160 centri commerciali, crescono del +5,8% rispetto al 2022. Tale incremento conferma e sostiene il recupero di flussi del +9,9% già registrato lo scorso anno.

L'analisi conferma il picco di traffico nel weekend e in particolare del sabato, ma evidenzia come tale fenomeno si stia ridimensionando a favore dei giorni feriali. Il pomeriggio, classico momento dedicato allo shopping, sta lasciando spazio ad altre occasioni di consumo quali la mattina o la pausa pranzo.





