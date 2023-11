Una donna di 23 anni è stata aggredita oggi alle 14 in una zona industriale di Erba, in provincia di Como, da un uomo, secondo i primi accertamenti l'ex fidanzato, che le ha gettato dell'acido muriatico sul volto.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e la donna trasportata in ospedale in codice giallo. Ferito in modo lieve un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della giovane.



