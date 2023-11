Borsa: Milano chiude sotto i massimi, pesante Saipem

La Borsa di Milano ripiega dai massimi e chiude in in flessione (Ftse Mib -0,71% a 29.258 punti) al pari delle altre Borse europee con il tonfo del greggio. A Piazza Affari, che attende domani sera il giudizio di Moody's sul rating dell'Italia, va giù soprattutto Saipem (-4,3%) seguita da Tenaris (-4%). Vendite poi su Diasorin (-3,4%) e prese di beneficio su Bper (-2,78%) cresciuta molto nell'ultimo periodo anche per effetto dei conti.

Di contro sul versante opposto corre A2a (+2,55%) in scia alla trimestrale. Bene poi Hera (+1,36%), Erg (+1,35%). Fuori dal listino da segnalare Anima poco mossa (-0,54%) che a mercati chiusi ha comunicato di aver acquisito Kairos.



