Zelensky, grazie Meloni, Italia dimostra forte leadership

"Ho parlato con Giorgia Meloni per esprimere gratitudine per il forte sostegno suo e dell'Italia all'Ucraina. L'Italia sta dimostrando una forte leadership e prevedo che la sua Presidenza del G7 nel 2024 produrrà risultati ancora più importanti. Abbiamo coordinato i nostri sforzi congiunti e di iniziare a lavorare sulle garanzie di sicurezza bilaterali a seguito della dichiarazione del G7 di Vilnius.

Abbiamo discusso della nostra attuale cooperazione in materia di difesa e della necessità di accelerare l'adozione del 12° pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA