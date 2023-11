Ok del Senato a commissione inchiesta Covid, 94 sì e 64 no

Via libera dall'Aula del Senato al ddl l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

I voti favorevoli sono stati 94, i contrari 64, nessun astenuto.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, tornerà a Montecitorio perché ci sono state modifiche in commissione Affari sociali, mentre in Aula gli emendamenti sono stati tutti respinti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA