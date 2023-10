India: scontro tra due treni, almeno 13 morti e 50 feriti

Una collisione tra due treni ha provocato almeno 13 morti e 50 feriti ieri sera nel sudest dell'India, secondo le autorità locali.

Il deragliamento è avvenuto tra le città di Alamanda e Kantakapalle, nello stato dell'Andhra Pradesh, dopo che un treno che trasportava passeggeri non ha rispettato un segnale.

"Tredici passeggeri sono morti e altri 50 sono rimasti feriti.

Le operazioni di salvataggio sono in corso", ha detto ai giornalisti Nagalakshmi S., un funzionario del governo locale.

Secondo le prime conclusioni dell'indagine preliminare, la collisione è stata causata da un "errore umano", ha affermato in una nota il Ministero indiano dei Trasporti ferroviari.



