Nexi corre in Borsa (+19% teorico) dopo ipotesi interesse di Cvc

Forte corrente di acquisti su Nexi in Piazza Affari dopo l'ipotesi lanciata da Bloomberg di un interesse da parte di Cvc Capital Partners: il titolo della società di pagamenti non riesce a fare prezzo di ingresso agli scambi e sale del 19% teorico.

Secondo l'agenzia, il fondo sta iniziando a considerare una potenziale offerta per Nexi, che non commenta l'ipotesi.

Bloomberg ricorda che i fondi da tempo stanno analizzando il settore e la stessa società italiana, le cui azioni sono scese del 22% nell'anno, con i possibili acquirenti che potrebbero anche unirsi per un'offerta congiunta sul gruppo.



