Ft, Ue verso lo sblocco dei fondi diretti all'Ungheria

La Commissione Ue si appresta a sbloccare circa 13 miliardi di euro di fondi diretti all'Ungheria entro fine novembre. Lo rivela il Financial Times online, sottolineando come la decisione potrebbe garantire il sostegno di Budapest per un aumento del bilancio dell'Ue e una significativa assistenza finanziaria a Kiev. Lo scorso dicembre l'Ue aveva disposto il congelamento di 22 miliardi di euro di fondi per la coesione, a cui vanno sommati i 5,8 miliardi del Pnrr ungherese, a causa del braccio di ferro tra Bruxelles e Budapest. Lo sblocco dei fondi è correlato alla riforma della giustizia messa in campo dal governo di Viktor Orban.



