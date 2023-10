++ Ryder all'Europa: Donald 'da impazzire di gioia' ++

"Sono emozionato. È stato un lungo percorso, un viaggio fantastico". Il capitano del team Europe, Luke Donald, salta di gioia e ringrazia la sua squadra per la conquista della Ryder Cup. "È stato stressante vedere gli Usa lottare fino alla fine oggi, tanto di cappello a loro. Ma sono così orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo formato un legame fin dal primo giorno e mi hanno dato tutto. Si sono fidati di me e hanno fatto tutto per me". "Abbiamo iniziato alla grande, poi abbiamo perso alcuni match. Guardavamo il tabellone pensando 'dove troveremo 14 punti e mezzo'? Poi i ragazzi ci hanno fatto impazzire di gioia"



