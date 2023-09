MotoGp: Giappone, Martin in pole davanti a Bagnaia

Jorge Martin conquista la pole posizione del Gran premio del Giappone della MotoGp, sul circuito di Motegi.

Lo spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto in qualifica Francesco Bagnaia (Ducati) e l'australiano Jack Miller (Red Bull Ktm), rispettivamente secondo e terzo domani sulla griglia di partenza.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Ducati Mooney Vr46).

Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) partirà invece sesto, davanti al sudafricano Brad Binder (Red Bull Ktm). Ottava e nona posizione per le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales e Aleix Espargarò.



