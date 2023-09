Italiani sequestrati in Siria, chieste tre condanne

Tre richieste di condanna per i sequestri in Siria di due italiani. Le ha avanzate il pm di Brescia Francesco Carlo Milanesi nei confronti dei presunti responsabili dei sequestri di Alessandro Sandrini, rapito nel 2016 in Turchia e liberato in Siria il 22 maggio del 2019 e Sergio Zanotti, rapito in Siria nell'aprile del 2016 e liberato nel 2019. Chiesta la condanna a 17 anni e 4 mesi per Fredi Frrokaj, ritenuto responsabile dei sequestri sia di Sandrini che di Zanotti, e 11 anni e un mese per Olsi Mitraj e Alberto Zanini, bresciano di Mazzano, considerati gli autori del sequestro di Sandrini. La sentenza è attesa il 13 dicembre.





