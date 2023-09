Dalla ricerca web all'IA, oggi Google festeggia 25 anni

Oggi Google compie 25 anni. Il 27 settembre è il giorno scelto dalla società per ricordare la data. In occasione del compleanno, la prima pagina di Google di oggi presenta un "doodle", ossia un logo, che mostra un'animazione di come è cambiato il marchio nel corso del tempo.

Cliccandoci, si aprirà la classica finestra con i risultati di ricerca con un pulsante per far scendere dei coriandoli dall'alto. "Venticinque anni fa abbiamo lanciato la ricerca Google per aiutare a trovare risposte a domande grandi e piccole - scrive l'azienda - da allora, miliardi di persone si sono rivolte ai nostri prodotti per fare proprio questo: soddisfare la propria curiosità". Era il 4 settembre 1998 quando i due studenti universitari Larry Page e Sergey Brin fondarono Google in un garage di Menlo Park, rispondendo all'esigenza di fare ordine nelle informazioni che cominciavano a diffondersi sul web, senza che vi fosse un sistema chiaro per catalogarle e ricercarle. Qualche anno dopo, a inizio 2000, è arrivato il servizio Google Immagini, per dare modo ai navigatori di individuare foto e grafiche, senza doversi districare tra decine di risultati testuali. Nel 2004, Google arriva a Wall Street, con un valore di 85 dollari ad azione, segnando così l'ascesa della compagnia a livello globale. Oggi l'obiettivo è migliorare le app del gruppo, dalle Mappe a YouTube, con le recenti innovazioni della tecnologia, in primis l'Intelligenza Artificiale. "Come ha scritto all'inizio di questo mese il Ceo di Google, Sundar Pichai, è un enorme privilegio raggiungere questo traguardo, e non l'abbiamo fatto da soli. Possiamo essere un'azienda tecnologica, ma Google è quello che è oggi grazie alle persone: i nostri dipendenti, i nostri partner e, soprattutto, tutte le persone che utilizzano i nostri prodotti" chiude una nota della società.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA