Mosca: in Armenia Usa evitino atteggiamenti anti-russi

Gli Usa evitino di rafforzare i sentimenti anti-russi in Armenia. E' quanto ha detto, riferisce la Tass, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov dopo che gli alti funzionari statunitensi inviati da Joe Biden sono arrivati nel Paese in seguito allo scoppio delle violenze nell'enclave del Nagorno-Karabakh.

"Esortiamo Washington - ha scritto Antonov sul canale Telegram dell'ambasciata - ad astenersi dall'esternare parole e azioni pericolose che portano a un artificiale aumento dei sentimenti anti-russi in Armenia che destabilizzano deliberatamente il Territorio eurasiatico". Rappresentanti dell'amministrazione statunitense hanno affermato che la Russia non sarebbe un partner affidabile per la sicurezza dell'Armenia, dichiarazioni giudicate "scandalose" dal diplomatico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA