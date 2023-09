Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è appena atterrato ad Ottawa per la sua prima visita in Canada dall'inizio della guerra. Arrivato da Washington, il capo di Stato è stato accolto dal premier Justin Trudeau, il quale si è impegnato a sostenere l'Ucraina "per tutto il tempo necessario" nel conflitto con la Russia.



