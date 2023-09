Ucraina: secondo attacco russo su Kherson, uccisa anziana

Una donna di 81 anni è morta questa mattina in un secondo attacco russo sulla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale, dopo quello avvenuto durante la notte che aveva causato la morte di 2 persone: lo ha reso noto l'Amministrazione militare regionale, come riporta Rbc-Ucraina.

"Intorno alle 7:30 (le 6:30 in Italia) gli occupanti hanno sferrato un altro attacco alla città. Hanno colpito un condominio", si legge in un comunicato. La vittima si trovava nel suo appartamento, aggiunge la nota. Nella notte Mosca aveva bombardato la città, colpendo un ostello: nell'attacco erano morte 2 persone e altre 5 erano rimaste ferite.

Intanto le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto la notte scorsa 36 missili da crociera russi su 43: lo ha reso noto il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny, come riporta Rbc-Ucraina.

I missili Kh-101, Kh-555 e Kh-55 sono stati lanciati in diverse ondate da 10 aerei strategici Tu-95ms dalla zona ad ovest di Engels. Zaluzhny ha osservato che i missili sono entrati nel territorio ucraino da diverse direzioni, cambiando costantemente rotta lungo il percorso.



