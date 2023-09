Michel, 'l'Italia non è sola, tema dei migranti sarà a Granada'

"Sono in stretto contatto con la premier dell'Italia sul tema dell'immigrazione che intendo inserire nell'agenda della prossima riunione informale del Consiglio europeo, che si terrà a Granada. In quell'occasione ci sarà uno scambio di opinioni tra gli Stati membri sullo stato dell'arte e su cosa l'Ue può fare ancora. L'Italia non è sola, questo deve essere chiaro. La migrazione è una sfida comune". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in un punto stampa a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, a New York.



