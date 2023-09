Bonus benzina e bollette verso il Cdm di lunedì

Un decreto legge con misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri lunedì. Si tratterebbe del decreto pensato anche per introdurre un bonus per benzina e bollette. A quanto si apprende, il provvedimento fra quelli è all'ordine del giorno della riunione preparatoria in programma domani mattina e contiene anche una proroga di termini normativi e di versamenti fiscali.



