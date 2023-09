Il prezzo del gas chiude in rialzo con gli operatori che guardano all'interruzione prolungata per manutenzione di alcuni impianti in Norvegia.

Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,36% a 37,3 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo del gas registra un calo complessivo del 51,1 per cento.



