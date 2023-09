Il primo ministro armeno, Nicol Pashinian, ha detto che le forze dell'Azerbaigian hanno iniziato "un'operazione di sfondamento" in Nagorno-Karabakh per prendere il controllo dei centri abitati dell'enclave armena in territorio azero. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax.



