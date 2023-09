A Derna una famiglia di 5 persone salvata dalle macerie

Una famiglia di 5 persone è stata estratta viva dalle macerie in cui era intrappolata in una zona vicina a Derna nella giornata di ieri, a una settimana dall'alluvione. Lo riferisce il Guardian. Intanto è divenuto virale in Libia il video di un giovane che cerca la mamma tra le macerie, e infine riesce a registrare la sua voce intrappolata tra i detriti. Il video, la data è imprecisata, ha rinvigorito le residue speranze di trovare sopravvissuti nelle zone colpite dal disastro.



