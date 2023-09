Fiorello show al Festival della Comunicazione

"Questi gazebo non li usano neppure più alle primarie del Pd. Potevate rifarli con il bonus facciata. A Roma ci sono più facciate che palazzi". Si presenta così Fiorello sul palco del Festival della Comunicazione di Camogli. In gran forma, e in anticipo rispetto all'inizio dell'evento, Fiorello ha dato vita ad una intervista spettacolo insieme al giornalista Aldo Grasso. Uno show in cui passa tutto Fiorello: dall'amicizia con Mike Bongiorno, al rapporto con Franco Battiato, ai momenti clou della carriera senza dimenticare gli inizi nell'animazione dei villaggi turistici.

Un Fiorello incontenibile che ha preso di mira Alessandro Barbero, assente dell'ultimo momento per indisposizione, imitandolo, e poi dice: "Parla e ride. Parla dei Longobardi che hanno ucciso duemila persone e ride, mi piace troppo quando ride". È un Fiorello anche semi serio quando racconta di essersi commosso quando si è rivisto - nello speciale Techetecheshow andato in onda venerdì sera su Rai1 - duettare con Pino Daniele.

E pungente quando parla di politica e dice che "l'opposizione alla Meloni non la fa il Pd, ma il marito". Poi una confessione: "Chi abita a Camogli è fortunatissimo, esce di casa e fa il bagno in mare. Però per i 20 anni di matrimonio con mia moglie siamo andati a Portofino, bellissimo anche lì. Bellissimo pagare un caffè 10 euro", ha scherzato. Applausi e risate di una piazza gremita che a fatica lo ha fatto allontanare a fine spettacolo tra selfie e autografi.



