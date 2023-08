Ue, 'fino a giovedì c'è spazio di mediazione in Niger'

"L'Unione europea esprime fermo sostegno alle attività dell'Ecowas e alla posizione che ha assunto. Siamo in attesa della riunione straordinaria convocata per giovedì. Pensiamo che fino a quel momento ci sia ancora spazio per la mediazione". Lo ha detto il portavoce per la politica estera dell'Ue, Peter Stano, rispondendo ai giornalisti sugli sviluppi del colpo di Stato in Niger.

"Siamo in contatto con i Paesi membri e con l'Ecowas", che "è il principale attore nella regione", ha evidenziato il portavoce, ribadendo "pieno sostegno a qualsiasi decisione sarà presa" dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale.



