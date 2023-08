Ministro Difesa Cina, 'Usa smettano di seminare discordia'

La Cina continuerà "ad adottare le misure necessarie per salvaguardare con decisione la sovranità nazionale" su Ren'ai Jiao, barriera corallina nel mar Cinese meridionale al centro di un contenzioso con le Filippine, esortando gli Usa a "smettere di usare la questione del mar Cinese meridionale per seminare discordia". Allo stesso tempo, Pechino inviterà Manila "a onorare i suoi impegni e a cessare con effetto immediato ogni azione provocatoria", ha detto in una nota il portavoce del ministero della Difesa Wu Qian, secondo cui la Cina "ha la sovranità sulle isole Nansha, compresa Ren'ai Jiao, su sufficienti basi storiche e legali".



