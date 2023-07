Bnl Bnp, Claudia Cattani presidente,ora al vertice due donne

L'assemblea di Bnl Bnp Paribas ha nominato Claudia Cattani presidente della banca; la manager ha assunto la presidenza anche di Findomestic. Come ricorda una nota Bnl Bnp Paribas "con Cattani presidente ed Elena Goitini amministratore delegato e responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia - è oggi un unicum nel settore bancario, con al vertice due manager donne".

Claudia Cattani, Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, ha arricchito la propria formazione con corsi di specializzazione in materia di globalizzazione, presso la Kelloggs Management School di Chicago, e di gestione della clientela internazionale presso la Imd di Losanna.

Conosciuta ed apprezzata per la sua vasta e lunga esperienza nella consulenza bancaria, fiscale e finanziaria, è altresì esperta di corporate governance, ambiti per i quali è stata anche docente.

Ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di consigliere di amministrazione e presidente del collegio sindacale di primarie società finanziarie e non finanziarie.

È stata finora presidente del collegio sindacale di Bnl Bnp Paribas e di Findomestic; in precedenza presidente del consiglio di amministrazione di RFI - Rete Ferroviaria Italia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Ha operato anche come equity partner del network internazionale Deloitte, settore Tax & Legal.

Ha inoltre potuto sviluppare competenze nel campo della sostenibilità ed è particolarmente attiva nelle tematiche di genere: è stata membro del comitato bilancio di genere presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; è attualmente Presidente del comitato pari opportunità presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. È referente per il Lazio della Fondazione Marisa Bellisari.



