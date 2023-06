Calenda, 'Gualtieri etereo, non lo appoggerei più'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - In seicento giorni di governo Roberto Gualtieri come sindaco "non ha fatto nulla, è una entità eterea che appare ogni tanto. La città non è governata e va avanti per inerzia, e in un sistema già molto compromesso dai 5 anni della Raggi e quindi va verso il naufragio". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa per i primi 600 giorni della giunta Gualtieri. "Oggi, tornando indietro - ha aggiunto - non darei mai l'indicazione di voto personale su Gualtieri al secondo turno ma lascerei libertà. Lui è supponente, resta chiuso nello studio a farsi le foto sul balconcino con le persone famose".

Il sindaco Gualtieri "ha la più straordinaria concentrazione di poteri e soldi degli ultimi anni" ma nonostante questo "penso che la città sia fuori controllo, lo dico con dispiacere.

Evidentemente non ha avuto le capacità, la volontà per dar vita a un qualsiasi cambiamento in questa città che oggi è totalmente allo sbando", ha proseguito Calenda.

"Sul termovalorizzatore e la localizzazione dello stadio della Roma siamo d'accordo e daremo una mano, ma il resto è veramente un disastro. Si possono dire idiozie in campagna elettorale ma quando si dice che gli altri dicono idiozie, e poi si cambia idea, sarebbe bene ammettere l'errore", ha concluso il leader di Azione. (ANSA).