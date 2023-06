Nel 2022 sequestri record di cocaina, 26 tonnellate

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - E' escalation per i sequestri di cocaina in Italia: ben 26,1 tonnellate nel 2022, il 22% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta del record assoluto che conferma la tendenza al continuo aumento negli ultimi dieci anni, a partire dalle 4,9 tonnellate del 2013. Il dato emerge dalla relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza presentata oggi, che evidenzia invece un calo complessivo dei sequestri di droga: 75 tonnellate contro le 92,8 del 2021 (-19%). La relazione segnala per lo scorso anno una netta ripresa dei traffici dopo l'esaurimento degli effetti della pandemia ed anche nuove soluzioni più efficienti per la consegna delle sostanze: internet, corrieri postali e commerciali, piattaforme crittografate. (ANSA).