Fabi, con inflazione e tassi -61 miliardi su conti correnti

Il carovita non solo ha invertito la tendenza al risparmio delle famiglie, pressoché prossima allo zero nei primi 5 mesi (in media 0,2%), ma ha cominciato a erodere le riserve accumulate dal sistema produttivo. Tra i fenomeni monetari più sorprendenti dei conti italiani, non c'è solo l'erosione della liquidità che giace in banca, ma anche la sfida che si gioca sui tassi applicati ai depositi. Con il costo del denaro portato al 3,5% a marzo (poi al 3,75% a maggio), i tassi sui mutui alle famiglie sono arrivati al 4,36% mentre quelli per i prestiti alle imprese sono arrivati al 4,33%. Non si è verificato un pari aumento, però, per quanto ha riguardato i tassi passivi: gli interessi bancari a favore dei depositi della clientela hanno sfiorato appena lo 0,4%, risultato della media tra quelli alle famiglie (0,50%) e imprese (0,30%).

L'inflazione è la più "ingiusta delle tasse, perché colpisce soprattutto chi ha redditi bassi e ha pochi risparmi", afferma il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. "La soluzione - aggiunge - va quindi cercata nel rinnovo dei contratti di lavoro. Le banche, inoltre, adesso restituiscano alla clientela una parte di quei benefici dell'aumento del costo del denaro, alzando i tassi d'interesse sui conti correnti".

