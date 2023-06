Bimba di un anno trovata morta in auto a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un'auto a Roma nella zona della Cecchignola.

Sul caso indagano i carabinieri. La bimba trovata in in via dei Fucilieri forse è morta dopo essere stata dimenticata in auto da uno dei due genitori. È questa al momento la prima ipotesi investigativa che i carabinieri stanno seguendo. Ad avvalorare questa tesi il fatto che la piccola stamani era attesa all'asilo dove non è mai arrivata. La vettura e l'area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi. L'auto era parcheggiata all'interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo. Ad allertare i soccorsi è stato un passante che avrebbe notato la piccola nell'auto. Il passante ha anche rotto il vetro dell'auto per cercare di aiutare la piccola. Il personale del 118 ha cercato di rianimare la bambina ma era troppo tardi. (ANSA).