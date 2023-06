Mattarella, con la Francia abbiamo costruito l'Europa

(ANSA) - PARIGI, 06 GIU - "Insieme nel dopoguerra, abbiamo contribuito alla fondazione dell'Unione Europea intorno ad un nucleo di valori condivisi: democrazia, tolleranza, solidarietà". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Parigi dei rapporti tra Italia e Francia.

"Il 26 novembre di due anni fa, a Roma, nel Palazzo che temporaneamente è la mia residenza, è stato firmato il Trattato del Quirinale, che fin dal suo primo articolo prevede "l'attuazione di iniziative di formazione congiunta" per i nostri diplomatici", ha aggiunto. "Per me è una duplice occasione: conoscervi e celebrare la solidità dei rapporti tra la Francia e l'Italia, sottolineando il ruolo fondamentale dei giovani diplomatici nella promozione di un dialogo costruttivo", ha concluso. (ANSA).