Fiammata del gas (+20%), l'Asia lo contende all'Europa

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - S'impenna il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento del metano in Europa, hanno segnato un rialzo massimo del 20,3% a 28,5 euro al megawattora, per poi ripiegare a 28,09 (+18,6%). Ad alimentare la fiammata del gas - le cui quotazioni si sono inabissate nel 2023 grazie a un inverno mite, a consumi ridotti e a stoccaggi che si stanno ricostituendo rapidamente - sono i rischi di una competizione con l'Asia per i cargo statunitensi di gas liquefatto che, secondo Bloomberg, è al momento più remunerativo vendere in Oriente. Un rischio che si innesta in un contesto ancora fragile, dove la disponibilità di gas in Europa risente del taglio delle forniture russe. (ANSA).