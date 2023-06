Corea del Nord, la sorella di Kim: il satellite andrà in orbita

(ANSA) - PECHINO, 01 GIU - Kim Yo-jong, la potente sorella del leader supremo Kim Jong-un, ha assicurato che la Corea del Nord manderà in orbita il suo primo satellite spia militare, a 24 ore circa dal fallimento del primo tentativo. Kim, in un dispaccio dell'agenzia Kcna, ha duramente criticato gli Stati Uniti per la condanna espressa contro i piani di Pyongyang. "Se il lancio del satellite dovesse essere particolarmente criticato, gli Usa e tutti gli altri Paesi che hanno già lanciato migliaia di satelliti dovrebbero essere denunciati. È certo che il nostro satellite militare sarà correttamente messo in orbita nel prossimo futuro e inizierà la sua missione" (ANSA).