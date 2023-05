Il fatturato dell'industria rallenta, a marzo +4,3%

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - A marzo l'Istat stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca su base mensile dello 0,3%, sintesi di una flessione del mercato interno (-0,5%) e di un leggero aumento del mercato estero (+0,1%). Corretto per gli effetti di calendario il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 4,3% (rispetto al 7,2% di febbraio), con incrementi del 4,3% sul mercato interno e del 4,1% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 23 come a marzo 2022. Mentre il volume del fatturato del comparto manifatturiero, sempre corretto per gli effetti del calendario, diminuisce in termini tendenziali dello 0,4% (+4,5% in valore) Quanto al primo trimestre, l'indice complessivo è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente (+1,0% sul mercato interno e -1,5% su quello estero). (ANSA).