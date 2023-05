Il centrodestra fa cappotto e vince 9 a 3, Pd in crisi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il centrodestra fa cappotto ai ballottaggi: torna a vincere in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Il Pd è in crisi ed Elly Schlein riconosce la sconfitta netta. I 5 stelle riflettono e a caldo non spendono parole per commentare il risultato. Alla fine, tenendo conto dei risultati di quindici giorni fa, la maggioranza trionfa con un evidente 9 a 3. Oltre il caso di Terni dove vince un candidato autonomo, prima erano 8 del centrodestra e 5 del centrosinistra. Anche in Sicilia si profila l'en plein. C'è stato un ulteriore calo dell'affluenza, ma i dati sembrano smentire il tabù secondo cui il doppio turno aiuterebbe i candidati del centrosinistra. Un voto che conferma una lunghissima luna di miele tra l'esecutivo e il Paese: un'onda lunga che resta forte ben otto mesi dopo la vittoria delle politiche. Dati locali che però, inevitabilmente, rafforzano l'attività del governo e mettono in difficoltà le opposizioni, consolate solo dalla conquista di Vicenza. (ANSA).