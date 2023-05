Biden, sono sicuro che firmerò l'accordo sul debito

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAG - Joe Biden si è detto sicuro che l'intesa sul tetto del debito raggiunta ieri sera con i repubblicani sarà approvata al Congresso e arriverà sulla sua scrivania per la firma. Parlando con i giornalisti al seguito alla Casa Bianca di ritorno da Camp David il presidente ha anche annunciato una telefonata con Kevin McCarthy alle 14 (le 20 in Italia). Alla domande se siano rimasti punti in sospeso nell'accordo Biden ha risposto, "nessuno". (ANSA).