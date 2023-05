Italia e altri sette Paesi contro l'Euro7, 'irrealistico'

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAG - L'alleanza dei Paesi contrari all'Euro 7 sulle emissioni dei motori per le auto torna in pressing sui vertici Ue. A quanto si apprende, Italia, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria hanno inviato un non paper congiunto alla Commissione europea, alle altre capitali e alla presidenza di turno Ue per illustrare le principali preoccupazioni comuni sul disegno di regolamento di Bruxelles.

La proposta, sostengono le otto capitali, "non appare realistica e rischia di avere degli effetti negativi sugli investimenti nel settore già impegnato nella transizione verso l'elettrico". (ANSA).