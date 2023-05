Enel, sarà in Oklahoma il mega impianto solare negli Usa

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Enel North America , attraverso l'affiliata 3Sun Usa, ha scelto Inola, in Oklahoma, per costruire la fabbrica di produzione di celle e moduli fotovoltaici di produzione propria. L'impianto, con una capacità produttiva annua di 3 gigawatt, prevede un investimento iniziale di 1 miliardo di dollari che solo in minima parte impegnerà il gruppo italiano. La maggior parte verrà sostenuta da un partner.

Sono previsti circa 1.000 nuovi posti di lavoro permanenti diretti entro il 2025. La costruzione dovrebbe iniziare nell'autunno del 2023, e si prevede che i primi pannelli saranno disponibili sul mercato entro la fine del 2024. (ANSA).