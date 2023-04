Stupro a Milano, fermato resta in carcere, decisivo video

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Resta in carcere Fadil Monir, il 27enne marocchino fermato giovedì per aver violentato una connazionale di 36 anni in un ascensore della stazione Centrale di Milano. Lo ha deciso il gip di Milano secondo il quale "dirimente è l'esistenza di un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell'ascensore interno allo scalo ferroviario" , "prova documentale" della violenza. (ANSA).