Amazzonia: ong, deforestazione aumentata del 70% a marzo

(ANSA) - BRASILIA, 20 APR - Dati sempre più allarmanti, in Brasile, sulla deforestazione in Amazzonia: la distruzione della foresta tropicale è cresciuta di quasi il 70% a marzo e nel primo trimestre di quest'anno è stata la seconda più alta dal 2008, ha riferito l'Istituto per l'uomo e l'ambiente dell'Amazzonia (Imazon). Secondo le informazioni raccolte dalla ong, il mese scorso sono stati devastati 42 km quadrati, con un incremento del 68% rispetto a marzo del 2022, ultimo anno di governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro.

Le cifre raccolte a marzo confermano un trend preoccupante già osservato anche a gennaio e febbraio, fanno notare gli esperti.

