Meloni, a ottobre presentiamo il piano Mattei per l'Africa

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 14 APR - "Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l'Africa" ad esempio "il Summit intergovernativo Italia-Africa, che si svolge ogni due anni: il prossimo ci sarà in autunno e potrebbe essere l'occasione giusta per presentare definitivamente in nostro Piano Mattei". Così la premier Giorgia Meloni arrivando in albergo ad Addis Abeba.

"Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori" senza interlocuzioni coi diretti interessati. "Ottobre è l'occasione per arrivare alla presentazione definitiva del Piano". (ANSA).