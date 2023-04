Mosca, le truppe ucraine sono circondate a Bakhmut

L'esercito di Mosca ha dichiarato che le truppe ucraine trincerate nella città di Bakhmut sono bloccate dalle unità militari russe. "Le truppe aviotrasportate (russe) stanno sostenendo sui fianchi i gruppi d'assalto del gruppo paramilitare Wagner, bloccando l'invio delle riserve dell'esercito ucraino in città e la possibilità di un ritiro", ha affermato il ministero della Difesa russo in un aggiornamento sulla località epicentro da mesi di feroci combattimenti.

Secondo il fondatore di Wagner, Yevgeny Prigozhin, è "prematuro" parlare di "accerchiamento completo" delle truppe ucraine a Bakhmut, la città del Donetsk dove da mesi sono in corso violenti combattimenti tra l'esercito russo e le unità militari di Kiev. In particolare gli assalti sono condotti dai combattenti di Prigozhin. "L'esercito ucraino continua a portare rinforzi e a trasferirli in città. Sono in corso combattimenti difficili e sanguinosi, quindi è prematuro parlare di un accerchiamento completo di Bakhmut", ha detto Prigozhin dopo le dichiarazioni in senso contrario del ministero della Difesa di Mosca. (ANSA).